जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुक्‍ताकाशीय मंच की सबसे बड़ी घुमंतू रामलीला रामनगर में अनंत चतुर्दशी के दिन रावण के जन्म के साथ आरंभ होगी। इस बार की रामलीला में सभी पात्रों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है, जबकि लीला की तैयारियों के लिए मुखौटों की सफाई और सजावट का कार्य चल रहा है। यह रामलीला एक माह तक चलेगी, जिसमें मानस की चौपाइयों का पाठ किया जाएगा।

रामलीला के विभिन्न स्थलों पर पात्र अपने-अपने किरदार निभाते हैं। इस आयोजन में पंचलाइट और महताबी रोशनी का उपयोग किया जाता है, जिससे आयोजन की भव्यता में चार चांद लग जाते हैं। यहां न तो बिजली की रोशनी होती है और न ही कोई अन्य चमक-दमक, केवल महताबी रोशनी में यह आयोजन निखरता है।

काशी राज परिवार भी इस आयोजन में भाग लेता है और बग्घी पर सवार होकर रामलीला में शामिल होता है। रामनगर की यह रामलीला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। आयोजन में काशी ही नहीं देश व‍िदेश तक से लोग शाम‍िल होने आते हैं।

इस बार की रामलीला में रावण का जन्म अनंत चतुर्दशी को 25 स‍ितंबर को होगा, जिसके बाद दशहरा के दिन रावण का वध किया जाएगा। रावण का अट्टहास और राम की प्रत्‍यंचा का नाश इस महाकाव्य का मुख्य आकर्षण रहेगा। रामलीला के दौरान दर्शकों को राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे प्रमुख पात्रों के अभिनय का आनंद मिलेगा।

रामलीला का आयोजन हर साल भव्यता के साथ किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ दूर-दूर से आए कलाकार भी शामिल होते हैं। इस बार भी रामनगर में रामलीला की तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल है। रामलीला का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। रामलीला के मंच पर होने वाले संवाद और घटनाएं दर्शकों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी शिक्षा देती हैं।

इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। रामनगर की गलियों में रामलीला का माहौल देखने लायक होता है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस महोत्सव का हिस्सा बनते हैं, जिससे रामलीला की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है।