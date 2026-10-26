शिवम सिंह, जागरण वाराणसी। खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए उनमें रंग मिलाने की प्रवृत्ति लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने जिले को आदेश पत्र जारी कर दिया है। अब कई खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह का रंग मिलाने की अनुमति नहीं है।

इसमें पिसी हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर से लेकर अनाज, दालें, आटा, सूजी और ब्रेड जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अब उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर ध्यान देने और मिलावट के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

जिले में 4400 दुकानदार लाइसेंसी और 26000 पंजीकृत हैं। अब दुकानदार किसी भी कीमत पर काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश जैसे सूखे मेवों में भी रंग नहीं मिला सकते हैं। इसी तरह शिशु आहार और शिशुओं को पिलाए जाने वाले पैकेज्ड दूध में रंग मिलाना प्रतिबंधित है।

पीने का पानी, प्राकृतिक फलों का रस, चाय की पत्ती, काफी, शहद, गुड़, खाद्य तेल और वसा भी उन खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल हैं, जिनमें रंग मिलाने की अनुमति नहीं है। बाजार में कई बार खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए उनमें रंग मिलाया जाता है।