Sawan: भोले के वो अनोखे भक्त जो बिना रुके पूरी करते हैं कावंड यात्रा, 24 घंटे के अंदर चढ़ाते हैं देवघर में जल

Kanwar Yatra सावन के इस महीने में जहां देखो वहां भगवान शिव के भक्त कंधे पर कांवड़ थामे जल लेने के लिए जाते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से लेकर हरिद्वार के घाट श्रद्धालुओं से पट गए हैं। इन कांवड़ियों में भी दो तरह से कांवड़िये होते हैं। जो सबसे कठिन कावड़ यात्रा निकालते हैं वह हैं डाक बम। इनका सफर मात्र 24 घंटे का होता है।

भोले के भक्त जो बिना रुके पूरी करते हैं कावंड यात्रा, 24 घंटे के अंदर चढ़ाते हैं देवघर में जल

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, जागरण डिजिटल डेस्क। भगवान शिव के पावन महीने सावन में लगातार शिवभक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। वाराणसी से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक शिव के भक्त कंधों पर कावड़ लेकर निकलते हैं। कांवड़ यात्रा निकाल कर सभी जल लेकर अपने भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच हर साल पहुंचते हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की जब भी बात होती है तो लोग अक्सर भगवा रंग के कपड़े पहने और कांवड़ लिए लोगों को ही कांवड़ियां मानते हैं, लेकिन कांवड़िये भी दो तरह के होते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा भी दो तरह की होती है। एक में आप आराम से रुक-रुककर जल लेने जाते हैं और फिर वापस आकर आप भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। दूसरा प्रकार ज्यादा कठिन है। इसमें कांवड़िये कहीं विश्राम नहीं करते, बल्कि गंगाजल लेकर लगातार चलते या दौड़ते हुए 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते है। इसे कहते हैं डाक बम। क्या है डाक बम डाक बम कांवड़ यात्रा के उस रूप को कहते हैं जिसमें श्रद्धालु बिना कहीं-रुके या विश्राम किए जल लेकर दौड़ते या चलते हुए शिवालय पहुंचता है और जलाभिषेक करता है। दरअसल डाक बम आपको पूर्वांचल, बिहार और झारखंड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। नंगे पांव, जमीन पर लेटकर और दौड़ते हुए बाबा धाम जाकर रुकते हैं। डाक बम कहीं रुकते नहीं हैं और अगर वो रुक गए तो उनकी ये यात्रा खंडित मानी जाती है। देवघर में लगता है डाक बम वालों का तांता डाक बम और देवघर का खास नाता है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर कावंडियों का हूजूम उमड़ता है और सबसे ज्यादा डाक बम। सुल्तानगंज से जल लेकर 108 किलोमीटर की दूरी तय करके डाक बम में शामिल श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं और जल चढ़ाते हैं। सावन में देवघर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कठिन तपस्या करके डाक बम में श्रद्धालु अपने भोलेनाथ के लिए जल लेकर आते हैं।

Edited By: Swati Singh