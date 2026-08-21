जागरण संवाददाता, वाराणसी। जागरण का अर्थ जागना और जगाना दोनों है। इसी सातत्य में इसे नवजागरण, पुनर्जागरण आदि नामों से जाना जाता है। यह बताता है कि रोज ही जागरण की जरूरत बनी रहती है। एक बार जगा देने से जो हमेशा के लिए जाग जाए, ऐसा कोई समाज है ही नहीं। बार-बार जगाना पड़ता है, फिर सोते हैं, फिर जगाना पड़ता है।

यह हमारे उस दर्शन से मेल खाता है जहां मृत्यु के बाद जीवन है। काशी में 21 अगस्त 1981 को स्थापित दैनिक जागरण ने अपने नाम के अनुरूप दैनिक जागरण के रूप में अपने आप को स्थापित किया। यह स्थापित तो था ही फिर भी इसने इसे इंगित किया। शुक्रवार को दैन‍िक जागरण काशी में अपनी स्‍थापना के 45 वर्ष को हर्षोल्‍लास के साथ मना रहा है। 45वें स्थापना दिवस पर प्रमुख आयोजन सनबीम वरुणा में आयोज‍ित क‍िया गया है।



जागरण एक दैनिक जरूरत : डा. रामसुधार सिंह कोई भी अखबार, टीवी चैनल तथा साहित्य सभी जनता के भीतर अपनी जगह दो तरीके से बनाते हैं, पहला-जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे और दूसरा- हम आपकी पसंद बदल देंगे। दैनिक जागरण के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसने दोनों में कौन सा मार्ग चुना है। यह दैनिक जागरण को विचार करना है। कोई भी अखबार राजनीति, खेल, सिनेमा, साहित्य, बच्चे, गृहिणी जैसे सेक्शन से अपने को समृद्ध करता है। इसके लिए अलग-अलग पन्ने होते हैं। दैनिक जागरण ने इस दिशा में सही भूमिका निभाई है।

दिन के अनुसार इन स्तंभों को प्रस्तुत करना इस अखबार की अपनी नीति है। एक सामान्य पाठक के दिमाग में हमेशा सनसनी वाली खबरें होती हैं। जरूरी यह है कि कोई अखबार नकारात्मक व सकारात्मक किस पर जोर दे रहा है। अखबार एक प्रभाव पैदा करता है और प्रभावित भी होता है। अगर यह आरोप लगता है कि वह किसी खास पक्ष से प्रभावित है तो उसकी चुनौती बढ़ जाती है। दैनिक जागरण जैसे अखबार के लिए भी इस चुनौती का सामना अवश्य करना पड़ता होगा।

एक पाठक के रूप में मैं कह सकता हूं कि दैनिक जागरण जो खबरें देता है प्रमाण है कि वह किसी पक्ष से प्रभावित नहीं है। अखबार को सदा इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। एक यह जुमला चलता है कि आज का ताजा समाचार कल का रद्दी अखबार। जागरण इसका अपवाद है। कई लोग हैं जो दैनिक जागरण के संपादकीय पन्ने को काट कर रखते हैं। संपादकीय आलेखों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग मैंने देखा है। संपादकीय पृष्ठ पर अक्सर लिखने वाले प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह की इन्हीं आलेखों की पुस्तक प्रकाशित हुई है।

बनारस में अध्ययन हेतु मेरा आना पिछली सदी के सातवें दशक में हुआ, उस समय यहां एक ही महत्पूर्ण अखबार था। शहर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के गांव-गांव तक उसकी पहुंच थी। एक विद्यार्थी के रूप में सभी उसकी प्रतीक्षा करते थे। वह साहित्य का दस्तावेज हुआ करता था। संध्याकालीन अखबारों का भी अपना बोलबाला था। उसकी अपनी खूबियां थीं। अस्सी के बाद समय बदला, शहर का मिजाज बदला और पाठक की रुचि भी बदली। इसी समय दैनिक जागरण ने यहां पदार्पण किया।

दैनिक जागरण की मूल विचारधारा राष्ट्रहित, भारतीय सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास केंद्रित राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द है। जागरण की स्थापना उन्नीस सौ बयालीस में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इसके संस्थापक पूर्णचंद्र गुप्त का घोषित उद्देश्य था ऐसा अखबार बनाना जो जनता की स्वतंत्र आवाज बने। इसके संपादकीय लेखों में सशक्त भारत, समरस भारत, सामाजिक एकता और विकसित राष्ट्र लगातार दिखाई देते हैं।

मुझे ज्ञात है कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन द्वारा सेंसरशिप के विरोध में संपादकीय कालम खाली छोड़ना पत्रकारिता के इतिहास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं जागरण के वाराणसी संस्करण के पैंतालीस वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देता हूं। एक और बात जो उल्लेखनीय रही है, वो ये कि कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए इसके पत्रकारों ने लोगों तक सूचनाएं पहुंचाईं। यह दिखाता है कि कितने समर्पित लोगों के कारण दैनिक जागरण ने आज अपना यह मुकाम बनाया है।