जागरण संवाददाता, वाराणसी। दैनिक जागरण वाराणसी में आयोजित होने जा रहा है कलनरी कॉन्टेस्ट 2025। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना पंजीकरण कराना होगा, जो कि निशुल्क है। पंजीकरण की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है, इसलिए इच्छुक प्रतिभागियों को समय रहते पंजीकरण कराना चाहिए।

कहा जाता है कि दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। मां, बहनें और पति अपने विशेष व्यंजनों और नुस्खों के माध्यम से हर घर को सशक्त बनाते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अपने किचन के अंदाज में विशेष तरीके से कोई भी व्यंजन बनाकर लाना होगा। इसके साथ ही, उन्हें उस व्यंजन को बनाते हुए एक मिनट का वीडियो भी तैयार करना होगा।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपकी उम्र 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला में निपुण होना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपने घर से ही बनाए गए व्यंजन लाने होंगे। यह प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्णय लेने का कार्य अनुभवी शेफ द्वारा किया जाएगा। प्रतिभागियों को जो भी व्यंजन बनाना है, उसे कम से कम दो से तीन लोगों के लिए लाना होगा। निर्णायक मंडल द्वारा व्यंजन के स्वाद, प्रस्तुति और उसके बारे में बताए गए तरीके पर अंक दिए जाएंगे।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल प्रतिभागियों की culinary skills यानी पाक कला को प्रदर्शित करना है, बल्कि यह भी है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस अनुभव का आनंद लें। यह एक ऐसा मंच है जहां प्रतिभागी अपने विशेष व्यंजनों को साझा कर सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।