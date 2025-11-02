चक्रवात "मोंथा" का प्रभाव समाप्त, शुष्क मौसम संग सुबह धुंध या कोहरे की बढ़ी संभावना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान "मोंथा" के प्रभाव से पिछले सप्ताह प्रदेश में भारी वर्षा के साथ तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान अक्टूबर के लि‍हाज से न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया। वाराणसी में भी पांच ड‍िग्री तक अध‍िकतम तापमान में कमी आ गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब जब इसका प्रभाव समाप्त हो गया है, मौसम धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भागों में अधिकतम तापमान में 3-7°C की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसमें 2-4°C की और वृद्धि की संभावना है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।

प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, 4-5 नवम्बर के दौरान पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भाग में आंशिक बादलों की आवाजाही संभावित है। इससे आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट के बाद अगले 48 घंटों में 2°C की वृद्धि और फिर 2-3°C की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है।