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वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात ने मचा रखी है तबाही, तेज हवा और लगातार बार‍िश से आम जनजीवन प्रभाव‍ित

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 30 Oct 2026 11:05 AM (IST)

अर्नब चक्रवात के कारण वाराणसी और पूर्वांचल में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ...और पढ़ें

वाराणसी और पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात का कहर: तेज हवा और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त।

वाराणसी और पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात का कहर: तेज हवा और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त।

HighLights

  1. अर्नब चक्रवात से वाराणसी और पूर्वांचल में मौसम का बदला रुख।

  2. तेज हवाओं और लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित।

  3. तैयार फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान, सड़ने की आशंका।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख अर्नब चक्रवात की वजह से बदला हुआ है। तेज गत‍ि से चल रही हवाओं का रुख दो द‍िनों से बना हुआ है तो 24 घंटों से अध‍िक समय से लगातार हो रही बरसात की वजह से आम जनजीवन अस्‍त व्‍यस्‍त हो चुका है। 

तेज हवाओं की वजह से तैयार हो चुकी फसलें जमीन पर लोट गई हैं और तैयार होने की ओर पहुंची सब्‍ज‍ियों की खेती को व्‍यापक नुकसान हो रहा‍ है। जबक‍ि पानी भरने की वजह से फसलें सड़ने की स्‍थि‍त‍ि आने की संभावना बढ़ गई है। 