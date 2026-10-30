जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख अर्नब चक्रवात की वजह से बदला हुआ है। तेज गत‍ि से चल रही हवाओं का रुख दो द‍िनों से बना हुआ है तो 24 घंटों से अध‍िक समय से लगातार हो रही बरसात की वजह से आम जनजीवन अस्‍त व्‍यस्‍त हो चुका है।

तेज हवाओं की वजह से तैयार हो चुकी फसलें जमीन पर लोट गई हैं और तैयार होने की ओर पहुंची सब्‍ज‍ियों की खेती को व्‍यापक नुकसान हो रहा‍ है। जबक‍ि पानी भरने की वजह से फसलें सड़ने की स्‍थि‍त‍ि आने की संभावना बढ़ गई है।