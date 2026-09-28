जागरण संवाददाता, वाराणसी। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर सोमवार से प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल रविवार की देर रात टाल दी गई। इससे ग्राहकों होने वाली परेशानी से राहत मिली है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी परिक्षेत्र के उप महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) व यूएफबीयू के बीच रविवार की रात आपात बैठक में हड़ताल स्थगित की गई है। कर्मचारी सोमवार से अपने-अपने बैंकों में निर्धारित समय पर पहुंच कर ड्यूटी करेंगे।

उधर रविवार को बंदी के दिन भी बैंक खुलने से बड़ी संख्या में लोग पहुंच कर अपना बैंकिंग कार्य निबटाए। वाराणसी में सामान्य दिनों में करीब 800 करोड़ रुपये का बैंकिंग लेनदेन होता है। जबक‍ि सोमवार को भी काउंटर खुले तो ग्राहकों की सामान्‍य भीड़ नजर आई।

मालूम हो कि पहली बार रविवार को आम ग्राहकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर सोमवार से प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई थी।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल से पहले शनिवार और रविवार का अवकाश पड़ रहा था। लगातार कई दिन बैंकिंग सेवाएं बंद रहने से ग्राहकों को परेशानी न हो, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निर्देश पर अतिरिक्त बैंकिंग सुविधा दी गई।