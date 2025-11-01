यूपी में मोंथा तूफान से पानी में डूबी किसानों की कमाई, फसल का बीमा कराने वाले इस नंबर पर करें शिकायत

जागरण संवाददाता, हरहुआ। मोंथा तूफान ने किसानों की गाढ़ी कमाई डुबा दी है। लगातार छः दिनों तक खराब मौसम और बरसात ने किसानों की रातों की नीद एवं दिन का चैन छीन लिया है। खरीफ की मुख्य फसल धान बरसात की वजह से पानी मे डूब कर सड़ रही है। धान खेत मे ही अंकुरित हो रहा है।

फसल जो काटकर खेतो में सुखने के लिए छोड़ी गई थी वो सड़ने लगी है। किसानों को समझ मे नही आ रहा है कि अब क्या करें। अटेसुआ के किसान दुर्गा यादव ने बताया कि सारी मेहनत बेकार हो गयी। धान अंकुरित हो रहे है।

औरा के किसान जितेंद्र पांडेय ने कहा कि अभी भी मेरा कटा हुआ धान पानी मे डूबा हुआ है। 10 प्रतिशत भी हाथ मे आने वाला नही है। दयाराम यादव ने बताया कि चार बीघा का धान काटकर खेतो में सूखने के लिए छोड़ा गया था बरसात की वजह से खेतों में ही सड़ रहा है।