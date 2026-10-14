शिवम सिंह, जागरण वाराणसी। त्योहारों के मौसम में मिठाई प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेशभर में मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

काशी जैसे मिठाई के लिए प्रसिद्ध शहर में हलवाई और मिठाई विक्रेताओं को अब अपनी दुकानों पर रखी खुली मिठाइयों पर भी यह तिथि स्पष्ट रूप से बतानी होगी। आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिया है।

जिला खाद्य और औषधि प्रशासन में 50 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाले 80 मिठाई विक्रेता लाइसेंसी है। वहीं, इससे कम कारोबार करने वाले 670 मिठाई विक्रेता विभाग में पंजीकरण कराएं है। अब नए नियम के तहत पैक्ड मिठाइयों के साथ-साथ दुकानों में बिक्री के लिए सजाकर रखी गई और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तारीख लिखना जरूरी होगा।