विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज/वाराणसी। काशी के सारनाथ स्थि‍त होटल में मृत पाई गई अभ‍िनेत्री आकांक्षा दुबे के प्रकरण की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। इस मामले में पुल‍िस‍िया व‍िवेचना के आधार पर मामले में सुनवाई के दौरान आरोप‍ितों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस सनसनीखेज मौत के पूर्व सोशल मीड‍िया पर आकांक्षा के रोने का वीड‍ियो भी वायरल हुआ था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालात में मौत मामले की सीबीआइ जांच का आदेश देने से इन्कार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट दाखिल होने और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद, बिना प्रोटेस्ट पिटीशन सीबीआइ जांच की मांग का कोई औचित्य नहीं है। शव मौजूद न होने पर मौत के कारण की दोबारा जांच संभव नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डा. अजय कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने अभिनेत्री की मां मधु दुबे की याचिका पर दिया है। 26 मार्च 2023 को सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में अभिनेत्री मृत मिली थी। थाना सारनाथ, वाराणसी में आत्महत्या का केस दर्ज हुआ था। याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस बाबत कहा है कि खंडपीठ के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

घटनास्थल की परिस्थितियां, तस्वीर के साक्ष्य, कलाई पर चोट के निशान और फारेंसिक निष्कर्षों को समग्र रूप से देखने पर आत्महत्या के निष्कर्ष पर गंभीर सवाल उठते हैं। स्वतंत्र व वैज्ञानिक जांच जरूरी है। याची की ओर से यह भी दलील दी गई कि चार्जशीट दाखिल होने से संवैधानिक अदालत की शक्ति समाप्त नहीं होती। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के पूजा पाल बनाम यूनियन आफ इंडिया (2016) मामले का हवाला दिया गया।