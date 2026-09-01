वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इंटीग्रेटेड कंमाड सेंटर सिगरा में कंट्रोल रूम स्थापित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 24 घंटे के लिए कंट्रोलरूम इंटीग्रेटेड कंमाड सेंटर सिगरा में स्थापित किया गया है जिसका टोल फ्री नंबर 1533 है। आप अपनी किसी भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी समस्या के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसका निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाता है।

जिले में किसी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने के लिए एक रुपये के पर्चे पर ब्लड जांच समेत विभिन्न जांचें कराई जा सकती है। विशेषज्ञ डाक्टरों की परामर्श पर बेहतर इलाज करा सकते है। साथ ही जो अस्पताल आने में असमर्थ है वह टेलीमेडिसिन की सुविधा का भी लाभ घर बैठे ले सकता है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘प्रश्न प्रहर’ में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनपी सिंह ने पाठकों से बात की। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएचसी-पीएचसी और जिलास्तरीय चिकित्सालय से संबंधित उपचार और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। 40 साल की राजकीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त होम गार्ड सेवकों को आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? शशिकांत तिवारी (मलदहिया) - इस तरह की सुविधा नियम में नहीं है। यदि आपकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है तो आयुष्मान कार्ड अवश्य बन जाएगा। इसके लिए स्वयं या किसी भी सरकारी अस्पताल में बनवा सकते हैं। अगर आप की आयु 70 वर्ष से कम है तो 60 वर्ष तक के सेवानिवृत्त होमगार्ड का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए शासन में जरूर जिक्र करूंगा।

स्वाइन फ्लू का लक्षण प्रतीत हो रहा है। इसकी जांच कहां करा सकते हैं? अमित (राजातालब) - यदि किसी मरीज को तीन दिन से अधिक बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, पानी घोंटने में गले में दर्द आदि हो रहा है तो चिकित्सक की सलाह पर बीएचयू के माइक्रोबायोलाजी विभाग में आरटीपीसीआर की जांच स्वाइन फ्लू की पृष्टि के लिए करा सकते हैं। साथ ही मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा में सैंपल भी लिए जा रहे हैं जिसको एकत्र करके बीएचयू भेजा जा रहा है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुरेश (दुर्गाकंड) - आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नान कम्युनिकेबल डिजीज विशेष रूप से डायबिटीज, बीपी के मरीजों की स्क्रीनिंग व जांच की जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पैथालाजी जांच की सुविधा सभी केंद्रों पर उपलब्ध है। निश्चित संख्या में दवाइयां भी उपलब्ध है।

बच्चों का नियमित टीकाकरण कहां करा सकते हैं? सुनीता सिंह (लंका)

- सभी राजकीय चिकित्सालय और सीएचसी-पीएचसी के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नियमित टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फील्ड में भी टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर किस प्रकार का टीकाकरण किया जा रहा है? क्षमा सिंह (सुसवाही) किशोरी अवस्था (14-15 वर्ष) की बालिकाओं के लिए शासन के निर्देश पर विशेष सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंजेक्शन निश्शुल्क लगाया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्यपाल के कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित है और समय-समय पर समीक्षा भी की जा रही है। अभी तक वाराणसी जिले में 56 प्रतिशत किशोरियों को यह टीका लगवाया जा चुका है।

ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? महिमा (नदेसर)

- महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए आइटीवी फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नमो शक्ति रथ संचालित किया जा रहा है जिसमें संस्था के द्वारा 20 एंबुलेंस प्रदान की गई है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की जांच प्राइवेसी को देखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। अभी तक जिले में 6,000 जांच हो चुकी है। कोई भी महिला इस योजना का लाभ निश्शुल्क उठा सकती हैं।