काशी में नागपंचमी पर 'महुअर' के अब 'लडैया न खिलइया', आधुनिकता की सेंधमारी में 'परंपरा' लुप्त समझिए
काशी में नागपंचमी पर होने वाली 'महुअर' की प्राचीन परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। आधुनिकीकरण और नई पीढ़ी की अरुचि के कारण इस पारंपरिक खेल के न तो खिलाड़ी बचे हैं और न ही आयोजक।
HighLights
काशी में नागपंचमी पर 'महुअर' की परंपरा लुप्तप्राय।
आधुनिकीकरण और नई पीढ़ी की अरुचि मुख्य कारण।
पहले सनातन धर्म इंटर कॉलेज में होता था आयोजन।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में परंपराओं का 'महुअर' कभी सनातन धर्म इंटरकालेज में होता था जाे पहले लक्ष्मी मंदिर के पास लक्सा में होता था। लेकिन समय के साथ नाग पंचमी पर महुअर खेलने की परंपरा काशी से मानो खत्म हो चली है। बस अब प्रतीकात्मक चंद पुरनिए खाना पूर्ति कर आयोजन को ससमय विराम देकर घर का रुख कर लेते हैं।
ईश्वरगंगी पर भी कभी महुअर की गूंज से नाग पंचमी की शाम को लोगों का मजमा लग जाता था लेकिन आयोजन कर्ता के निधन के बाद से ही आयोजन पहले से ही बंद है। तंत्र-मंत्र-कर्मकांड और चमत्कार के साथ एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने का सधी बधी वाला खेल ही 'महुअर'था और काशी में नागपंचमी की सांझ का समय महुअर के नाम ही होता था।
प्रसिद्ध लड़ाकों और महुअर खेलने वाले विशेषज्ञों के दांव और पेच में आधुनिकता ने सेंधमारी कुछ इस कदर कर डाली कि महुअर का अस्तित्व ही खत्म होने को है। काशी जो परंपराओं और थाती को संभालने और बांचने की कला को बखूबी जानती थी वहां अब युवाओं का दौर महुअर खेलने देखने की इजाजत नहीं देता।
कभी चर्चित किरदारों के मंत्रों की ताकत से दूसरा चित होता तो तंत्र%मंच के खेला से अनजान लोग दांतों तले अंगुरी दाब कर चौंक उठते, 'ई का भएल मरदे'? कभी भीड़ के बीच सन्नाटा पसर जाता तो कभी ठहाकों और अचरज के भावों से सजे सांझ का यह मंच आनंद और परंपरा का मेल लिए खेल हुआ करता था।
'चच्चा' का 'बच्चा' को संभारने की चेतावनी भरी गूंज और चेतावनी देने के अंदाजों का अंदाजा अब नई पीढी नहीं लगा पाती, उसे आउटडेटेड आयोजन ही अब समझ में आता है। लिहाजा आयोजन भी अब खानापूरी के नाम पर इति श्री कुछ पुरनिए कर लेते हैं। एक पीढ़ी महुअर वाली गुजर गई है, नए खिलइया हैं न महुअर के लडइया, लिहाजा काशी का महुअर अब आउटडेटेड हो चला है, क्या कहीं आपने इस बार आयोजन के बारे में सुना?