जागरण संवाददाता, वाराणसी। ट्रेन में यात्रा के दौरान बीमार हुए पांच माह के बच्चे को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान ने उसके माता-पिता के साथ जिला अस्पताल बलिया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। इसके बाद माता-पिता अपनी इच्छा से बच्चे को लेकर वाराणसी रवाना हो गए।

आरपीएफ के अनुसार, 13 अक्टूबर को मुख्य टिकट निरीक्षक बलिया ने सूचना दी कि गाड़ी संख्या 20505 के कोच बी-2 की बर्थ संख्या 11 पर अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा पांच माह का बच्चा इलाज के लिए उतारा गया है। बच्चे के माता-पिता दरभंगा से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। वहीं गंभीर हालत देखकर बलिया में फार्मासिस्ट ने बच्चे को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया था।