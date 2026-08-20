वाराणसी में सीवर नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए कंपनी का चयन, शहर की स्वच्छता को मिलेगी नई दिशा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के उन इलाकों के लिए सीवर व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां अब तक सीवर नेटवर्क सीमित होने के कारण जलनिकासी और गंदे पानी के निस्तारण की समस्या बनी रहती है। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी की ओर से प्रस्तावित परियोजना के लिए 105.81 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का ईपीसी पैकेज सामने आया है।

ईएमएस लिमिटेड को 24 माह में काम पूरा करने का आदेश मिला है। कंपनी का चयन होने के बाद अब काम में गत‍ि आने की उम्‍मीद है। इससे शहर में शुद्ध पेयजल, जलापूर्त‍ि और सीवर स‍िस्‍टम में सुधार आएगा। योजना में तीन वार्ड शामिल हैं। वर्ष 2011 की आबादी 68,712 के मुकाबले वर्ष 2026 के आधार वर्ष पर इन क्षेत्रों की अनुमानित आबादी 95,434 बताई गई है।

योजना में कुल 13,645 हाउसहोल्ड को शामिल किया गया है, जिसमें 12,963 नए और 682 पहले से मौजूद कनेक्शन हैं। इसका मतलब है कि सीवर सुविधा का दायरा बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी है। परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा सीवर नेटवर्क है। प्रस्तावित 75.74 किलोमीटर नेटवर्क के मुकाबले वर्तमान में केवल 7.5 किलोमीटर नेटवर्क मौजूद है। यानी करीब दस गुना विस्तार की दिशा में काम होगा। इसके साथ दो सीवेज पंपिंग स्टेशन और 3.4 किलोमीटर राइजिंग मेन का निर्माण भी प्रस्तावित है।

योजना में 10 एमएलडी क्षमता का एक नया एसटीपी भी शामिल है। दस्तावेज के अनुसार क्षेत्र में पहले से 10 एमएलडी क्षमता का एक एसटीपी मौजूद है। नया संयंत्र जुड़ने से सीवेज के वैज्ञानिक उपचार की क्षमता बढ़ेगी और बिना उपचार गंदे पानी के निस्तारण की समस्या कम होने की उम्मीद है।