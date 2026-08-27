जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्वस्थ समुदाय के निर्माण और बच्चों के समुचित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, वाराणसी औरंगाबाद एनएच-2 टोलवे (VAH) ने वाराणसी में सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत तीन सरकारी स्कूलों में 10 से 12 अगस्त 2026 तक तीन दिवसीय स्वास्थ्य जांच और डायग्नोस्टिक कैंप का आयोजन किया।

VAH, ROADIS की एक कंसेशन परियोजना बताई गई है, जो वैश्विक स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश, विकास, संचालन और प्रबंधन का कार्य करती है। इस पहल के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 489 छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 248 लड़के और 241 लड़कियां शामिल थीं।

यह कार्यक्रम कंपोजिट विद्यालय, नैपुराकला; कंपोजिट विद्यालय, नवीन राम नगर; और कंपोजिट विद्यालय, सुंदरपुर में आयोजित किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर प्रोजेक्ट कॉरिडोर के आसपास रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है।

यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल-3 (SDG 3) के अनुरूप, इस स्क्रीनिंग के दौरान छात्रों के हीमोग्लोबिन स्तर, ओरल और डेंटल हेल्थ, आंखों की रोशनी और हड्डियों व मांसपेशियों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को पोषण, एनीमिया से बचाव, स्वस्थ जीवनशैली और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया।

स्वास्थ्य जांच के दौरान कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। हीमोग्लोबिन स्तर की जांच किए गए 445 छात्रों में से 159 (35.7%) एनीमिया से पीड़ित पाए गए। इनमें 142 मामले हल्के एनीमिया और 17 मामले मध्यम एनीमिया के थे। इन छात्रों को आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग और नियमित फॉलो-अप मॉनिटरिंग के जरिए सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा, 46 छात्रों (9.4%) में दांतों से जुड़ी समस्याएं पाई गईं, जिनमें डेंटल कैरीज़, प्लाक जमा होना और ओरल हाइजीन की कमी शामिल हैं। नजर की जांच किए गए 473 छात्रों में से 13 (2.7%) में बिना सुधार वाली रिफ्रैक्टिव एरर की समस्या पाई गई। इन छात्रों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।