पीएम मोदी के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश और काशी के बारे में बदली लोगों की धारणा, वाराणसी में बोले सीएम योगी

सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्ष में देश की विरासत व आस्था को सम्मान दिलाने में नई इबारत गढ़ी है। इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश और काशी के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। पुरातन काया के साथ नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही काशी: सीएम योगी सीएम योगी ने कहा, काशी अपनी पुरातन काया के साथ नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही है। देश की 140 करोड़ जनता और काशी को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी आत्मा में काशी विराजती है। उनके मन में काशी के विकास की चिंता रहती है। इस सब के परिणामस्वरूप काशी विश्वनाथ धाम ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। आज इसका स्वरूप साफ देखने को मिलता है। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने 12 हजार करोड़ की योजना का सौगात देने का कार्य हुआ है। सीएम ने कहा- काशी ने जी-20 की भव्यक्ता को भी महसूस कर रहा है सीएम योगी वाजिदपुर में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में स्वागत भाषण कर रहे थे। उन्‍होंने कहा क‍ि पावन सावन माह में बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर वैश्विक प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। उन्होंने विकास और विरासत की जो 2014 में शुरू किया था, उसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर और घाटों को नया स्वरूप दिया है। काशी ने जी-20 की भव्यक्ता को भी महसूस कर रहा है।

Edited By: Vinay Saxena