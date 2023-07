CM योगी ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन, पूरे सावन माह चलने वाली शिव महापुराण कथा का किया शुभारंभ

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की ओर से इस बार सावन में मंदिर चौक में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कथा का शुभारंभ हुआ। यह कथा श्रावण पूर्णिमा पर 31 अगस्त तक चलेगी। कथा काशी के कथा व्यास ब्रजवल्लभ शास्त्री द्वारा प्रतिदिन शाम चार बजे से छह बजे तक की जाएगी।

बाबा दरबार/शिव पुराण आयोजन में पहुंचे सीएम योगी।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। सावन के पहले ही दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ दरबार पहुंचे। गर्भगृह में पहुंच कर उन्होंने बाबा का षोडशोपचार पूजन और जलाभिषेक किया। प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर परिसर में पूरे सावन माह चलने वाले श्रीशिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की ओर से इस बार सावन में मंदिर चौक में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कथा का शुभारंभ हुआ। यह कथा श्रावण पूर्णिमा पर 31 अगस्त तक चलेगी। कथा काशी के कथा व्यास ब्रजवल्लभ शास्त्री द्वारा प्रतिदिन शाम चार बजे से छह बजे तक की जाएगी। इस बार अधिमास के कारण सावन 59 दिनों का है तो इसमें आठ सोमवार भी पड़ रहे हैं। इस पावन मास में बाबा विश्वनाथ दरबार में शिव महापुराण का श्रवण भक्तों के लिए पुण्य और शिवलोक का खजाना लुटाएगा। बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगा 500 किग्रा रामनामी बेलपत्र पावन सावन मास में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भक्तों द्वारा 500 किलोग्राम बेल पत्र पर राम नाम लिखा जा रहा है। इन रामनामी बेल पत्रों को बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। मंगलवार को भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने भी बेल पत्र राम-नाम अंकित किए। उन्होंने कहा काशीवासियों के लिए सावन अनुपम पर्वकाल है। भक्त अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने-अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपायों से भक्ति में लीन हैं।

Edited By: Vinay Saxena