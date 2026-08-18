मार्ग हादसे में घायलों को राहत पहुंचाने का दावा, वाराणसी में योजना के आंकड़े ही लापता

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सड़क हादसे के बाद घायल को समय पर इलाज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है। लेकिन वाराणसी में इस योजना का लाभ कितने घायलों को मिला, इसका जवाब जिम्मेदार तंत्र के पास ही स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में देश के साथ उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं।

इसके अनुसार 13 फरवरी से 31 जुलाई 2026 तक यूपी में योजना के तहत 887 मामले आए। इनमें 679 मामले स्वीकृत हुए, जबकि निर्धारित समय में पुलिस की प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण 168 मामले योजना से मुक्त कर दिए गए। राज्य पुलिस ने 40 मामलों को योजना से बाहर किया। वाराणसी में इस योजना के तहत कितने मामले आए और कितनों को लाभ मिला, इस पर एनएचएआइ के परियोजना अधिकारी अरुण कुमार ने भी अनभिज्ञता जताई।

168 मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार

सड़क हादसे के बाद शुरुआती एक घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है। योजना में पात्र पीड़ित को अधिकतम सात दिन तक 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का प्रावधान है। ऐसे में 168 मामलों में निर्धारित समय पर पुलिस की प्रतिक्रिया न मिलना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इन मरीजों के इलाज का खर्च किसने उठाया, यह भी स्पष्ट नहीं है।

वाराणसी के आंकड़े सार्वजनिक हों

वाराणसी पूर्वांचल का बड़ा चिकित्सा केंद्र है। यहां हाईवे और शहर में होने वाले हादसों के घायल आसपास के जिलों से भी पहुंचते हैं। बावजूद इसके जिले में पीएम राहत के लाभार्थियों, स्वीकृत मामलों और भुगतान की जानकारी स्पष्ट नहीं है।