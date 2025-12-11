जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले चीनी नागरिक हू कोंगताई को हांगकांग भेज दिया गया है।

व‍िभ‍िन्‍न समाचार एजेंस‍ियों के अनुसार , “पिछले सप्ताह यहां हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक को 10 दिसंबर की शाम को आगे हांगकांग प्रत्यर्पित करने के लिए दिल्ली भेजा गया था।”

दरअसल 29 वर्षीय कोंगताई 19 नवंबर को पर्यटक वीजा पर दिल्ली पहुंचा था, जिससे उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर में बौद्ध धार्मिक स्थलों का दौरा करने की अनुमति मिली थी।

हालांकि, कोंगताई ने 20 नवंबर को लेह जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और लेह हवाई अड्डे पर स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के काउंटर पर अपना पंजीकरण नहीं कराया। यह वीजा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके बाद, एक दिसंबर को दिल्ली से फ्लाइट लेकर श्रीनगर पहुंचने के बाद पिछले सप्ताह श्रीनगर में हिरासत में लिया गया।