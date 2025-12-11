चीनी नागरिक ने की थी वाराणसी की भी यात्रा, संदिग्ध पाए जाने पर डिपोर्ट किया गया
वीजा शर्तों का उल्लंघन कर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले चीनी नागरिक हू कोंगताई को हांगकांग भेज दिया गया। 29 वर्षीय कोंगताई पर्यटक वीजा प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले चीनी नागरिक हू कोंगताई को हांगकांग भेज दिया गया है।
विभिन्न समाचार एजेंसियों के अनुसार , “पिछले सप्ताह यहां हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक को 10 दिसंबर की शाम को आगे हांगकांग प्रत्यर्पित करने के लिए दिल्ली भेजा गया था।”
दरअसल 29 वर्षीय कोंगताई 19 नवंबर को पर्यटक वीजा पर दिल्ली पहुंचा था, जिससे उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर में बौद्ध धार्मिक स्थलों का दौरा करने की अनुमति मिली थी।
हालांकि, कोंगताई ने 20 नवंबर को लेह जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और लेह हवाई अड्डे पर स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के काउंटर पर अपना पंजीकरण नहीं कराया। यह वीजा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके बाद, एक दिसंबर को दिल्ली से फ्लाइट लेकर श्रीनगर पहुंचने के बाद पिछले सप्ताह श्रीनगर में हिरासत में लिया गया।
इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि कोंगताई का वीजा केवल कुछ विशेष स्थानों पर यात्रा करने की अनुमति देता था, लेकिन उन्होंने अपने वीजा की शर्तों का पालन नहीं किया। यह घटना सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि विदेशी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा वीजा नियमों का उल्लंघन न हो सके। कोंगताई की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से यह स्पष्ट है कि चीन के नागरिकों पर कड़ी निगरानी बनी हुई है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले चीनी नागरिक के वाराणसी दौरे को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है।
