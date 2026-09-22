वाराणसी में रेबीज के संक्रमण से बच्ची की मौत, एक माह तक उपचार के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लोहता क्षेत्र के बनकट फाटक के पास आवारा कुत्ते के काटने के बाद सात वर्षीय बच्ची सायबा की रेबीज संक्रमण से इलाज के दौरान मौत हो गई। पर‍िजनों के अनुसार, 22 अगस्त को सायबा घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

लोहता थाना क्षेत्र के अकेलवा बनकट फाटक इलाके में बनकट निवासी शोएब खान की पुत्री सायबा (7) की मौत के बाद पर‍िजनों में मातम पसरा हुआ है। जबक‍ि मोहल्‍ले में रेबीज संक्रम‍ित कुत्‍ते की वजह से बच्‍ची की मौत के बाद लोगों में च‍िंंता का माहौल है।

पर‍िजनों ने बताया क‍ि कुत्ते ने उसे जमीन पर घसीटते हुए चेहरे, आंख और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाई। स्थानीय लोगों और स्वजनों ने तुरंत बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। अंततः एक माह बाद रेबीज संक्रमण के कारण उसकी मौत हो गई।

स्‍थानीय लोगों के अनुसार बनकट फाटक और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गलियों, चौराहों और घरों के आसपास कुत्तों के झुंड अक्सर देखे जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। कई लोगों ने बच्चों पर कुत्तों के हमलों की शिकायतें की थीं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

इस घटना ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक को उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बच्ची की मौत ने सभी को झकझोर दिया है और अब लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

इस घटना के प्रशासन को आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी नागर‍िकों ने की है। बच्ची की मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह घटना एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करती है, जो कि आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाती है।