मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित मुकदमे में CBCID ने दाखिल की रिपोर्ट, फर्जीवाड़ा कर लिया था बंदूक का लाइसेंस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : फर्जीवाड़ा कर 35 वर्ष पहले दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित मुकदमे में बुधवार को सीबीसीआइडी और अभियोजन पक्ष ने हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए मुख्तार के वकील की ओर से समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई तय की है। दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए मुख्तार ने 10 जून 1987 को गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्तार समेत 5 के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा आरोप है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त भी कर लिया। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सीबीसीआइडी ने चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद मुख्तार और तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई और 18 अगस्त 2021 को उनका मुकदमा समाप्त कर दिया गया। सीबीसीआइडी ने जांच के लिए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी थी। इसकी रिपोर्ट मुकदमे की पत्रावली में संलग्न थी। बाद में उक्त रिपोर्ट पत्रावली से गायब कर दी गई। सीबीसीआइडी व अभियोजन पक्ष की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ से हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट दोबारा मंगाकर कोर्ट में दाखिल की गई है।

