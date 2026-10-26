अरुण कुमार मिश्र, जागरण वाराणसी। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पशुओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। सड़क पर दौड़ते तेज रफ्तार वाहनों के बीच कहीं मृत पड़े पशु तो कहीं अचानक सामने आ जाते मवेशी। भीषण ठंड और कोहरे की शुरुआत अब कुछ सप्ताह की बात है।

इससे पहले गुरुवार को वाराणसी से गाजीपुर के बीच कई स्थानों पर पशु मृत अवस्था में सड़क पर पड़े दिखाई दिए। यह दृश्य केवल पशु सुरक्षा की बदहाली नहीं, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों की जिंदगी पर मंडराते खतरे की भी गवाही दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन निर्धारित गति से फर्राटा भरते हैं।

इसी बीच सड़क के बीच और किनारे उगी घास चरने के लिए पशु पहुंच जा रहे हैं। सड़क किनारे बड़ी-बड़ी घास उगने से मवेशियों का जमावड़ा बढ़ने की आशंका है। अचानक सामने आए पशु को बचाने के प्रयास में चालक के वाहन से नियंत्रण खोने, दूसरे वाहनों से टकराने या वाहन पलटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। पीछे से आ रहे वाहनों के लिए भी अचानक ब्रेक लगाना हादसों का कारण बनता है।

पांच साल पहले ही खुली एनएचएआइ की पोल : वाराणसी रिंग रोड के हरहुआ से राजातालाब खंड (फेज-2, पैकेज-1) का आधिकारिक लोकार्पण 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह सड़क 16.98 किलोमीटर लंबी है। इस खंड के निर्माण की कुल अनुमानित लागत 1,011.3 करोड़ थी।