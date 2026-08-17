वाराणसी के चौबेपुर हाईवे पर कांवड़ियों को कार ने रौंदा, एक की मौत, तीन घायल

जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। सावन के तीसरे सोमवार को मार्कंडेय महादेव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों के साथ सोमवार सुबह चौबेपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। परिधि अस्पताल के सामने सड़क किनारे विश्राम कर रहे चार कांवड़ियों को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, चारों कांवड़िए रविवार रात वाराणसी से गंगाजल लेकर पैदल मार्कंडेय महादेव मंदिर के लिए निकले थे। सोमवार सुबह चौबेपुर हाईवे पर परिधि अस्पताल के सामने पहुंचने के बाद सभी सड़क किनारे कुछ देर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कांवड़ियों को रौंदते हुए निकल गई।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस ने तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने विनीत तिवारी (25), पुत्र विनोद तिवारी, निवासी काल भैरव, वाराणसी को मृत घोषित कर दिया।