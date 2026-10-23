जागरण संवाददाता, वाराणसी। एमएलसी चुनाव के दौरान शुक्रवार की दोपहर वाराणसी स्‍थ‍ित सदर तहसील परिसर में स्नातक प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष स‍िन्‍हा संग भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प की घटना सामने आई है। इस दौरान सतर्कता के बीच बूथ पर मतदान का क्रम जारी रहा।

आरोप है क‍ि वह हर बूथ में जाकर अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से म‍िल रहे थे। आरोप है क‍ि मतदाताओं से हाथ म‍िलाते देखकर भाजपाइयों ने इस दौरान अपना प्रचार बूथ पर करने का आरोप लगाते हुए पुल‍िस से श‍िकायत दर्ज कराते हुए व‍िरोध प्रदर्शन करने लगे। व‍िवाद बढ़ता देखकर मौके पर पुल‍िस कर्म‍ियों ने हस्‍तक्षेप क‍िया।

इस दौरान पर‍िसर में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। दोनों पक्षों से नारेबाजी और आरोप प्रत्‍यारोप का दौर देखकर पुल‍िस को हस्‍तक्षेप करना पड़ा। आशुतोष स‍िन्‍हा का कहना था क‍ि बतौर प्रत्‍याशी वह बूथों का दौरा कर सकते हैं ज‍िसपर भाजपा की ओर से आपत्‍त‍ि की गई और व‍िवाद क‍िया गया।