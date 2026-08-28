जागरण संवाददाता, वाराणसी। भाई-बहन के स्नेह और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन पर काशी का बाजार भी खूब गुलजार रहा। राखी, मिठाई, गिफ्ट आइटम, वस्त्र और आभूषण समेत विभिन्न कारोबार को मिलाकर करीब 210 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार हुआ। गुरुवार की रात तक शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ बनी रही।

वहीं, राखी और गिफ्ट आइटम की थोक खरीदारी के लिए राजादरवाजा, छत्तातले और हड़हासराय प्रमुख केंद्र रहे। मिठाइयों, आभूषण व गिफ्ट आइटम आदि की जबरदस्त बिक्री से 210 करोड़ से अधिक का कारोबार हो गया।



पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मिठाई कारोबार में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खोवा से बनी मिठाइयों की मांग रही। सावन के कारण घेवर भी खूब बिका। काजू बर्फी, मोतीचूर के लड्डू और मेवा से बनी मिश्रित मिठाइयों की बिक्री अच्छी रही। गिफ्ट पैक और गिफ्ट हैंपर भी ग्राहकों को खूब पसंद आए। - शिखर यादव, क्षीर सागर।



इस बार मिठाई कारोबार में पिछले वर्ष से ज्यादा बिक्री हुई है। चीनी के दाम बढ़ने का कुछ असर जरूर रहा, लेकिन त्योहार पर ग्राहकों की खरीदारी पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा। मेवा से बने लड्डू, छेना की मिठाइयां, छेना रोल, छेना पाई और रस माधुरी की मांग रही। बच्चों के लिए चाकलेट लड्डू, रोज लड्डू और चाकलेट बर्फी जैसे उत्पाद भी खूब बिके। - चंदन गुप्ता, राजबंधु।



गिफ्ट आइटम में बेकरी, टाफी, बिस्किट, चाकलेट, कैंडी, फैंसी चाकलेट, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और अन्य पैक्ड उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई। रक्षाबंधन पर करीब 35 करोड़ रुपये के गिफ्ट आइटम का कारोबार हुआ है। - अजीत सिंह बग्गा, बेकरी कारोबारी।



सराफा बाजार में भी रक्षाबंधन पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। बहनों ने भाइयों के लिए सोने-चांदी की राखियां खरीदीं तो भाइयों ने बहनों को अंगूठी, कान की बाली, झुमकी, ब्रेसलेट और टप्स समेत आभूषण भेंट किए। रक्षाबंधन पर सराफा बाजार में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।- रवि सर्राफ, सराफा कारोबारी।