जागरण संवाददाता, वाराणसी। कंदवा पोखरा, पहाड़ी गेट के पास रहने वाले छोटे लाल यादव ने रिंग में मुक्केबाज के रूप में पहचान बनाने के बाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी देश का गौरव बढ़ाया। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन छोटे लाल भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के लंबे समय तक व्यक्तिगत कोच भी रहे।

अब उनकी इसी लंबी खेल यात्रा और प्रशिक्षण योगदान को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति उन्हें यह प्रतिष्ठित खेल सम्मान प्रदान करेंगी। छोटे लाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग के लिए एआईबीए 2-स्टार कोच की मान्यता भी हासिल की है। मैरीकॉम के साथ उनके लंबे जुड़ाव ने उन्हें देश के प्रमुख मुक्केबाजी प्रशिक्षकों में पहचान दिलाई। वर्ष 2020 में भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए उनका नाम खेल मंत्रालय को भेजा था।

कोचों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान

द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को तैयार कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार में प्रतिमा, प्रमाणपत्र, औपचारिक पोशाक और नकद राशि दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था में नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख और आजीवन योगदान श्रेणी में 15 लाख रुपये की नकद राशि है।

मैरीकॉम से रहा लंबा जुड़ाव

छोटे लाल यादव का नाम मैरीकॉम के लंबे समय के प्रशिक्षण से विशेष रूप से जुड़ा रहा है। 2019-20 में बीएफआई ने उन्हें महिला मुक्केबाजी के सहायक कोच के रूप में भी द्रोणाचार्य के लिए प्रस्तावित किया था। उस समय उनके साथ राष्ट्रीय महिला कोच मोहम्मद अली क़मर का नाम भी भेजा गया था।

काशी के लिए गौरव का क्षण

छोटे लाल की उपलब्धि पर पदाधिकारियों ने कहा कि वाराणसी लौटने पर छोटे लाल यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। काशी के स्थानीय खिलाड़ी और खेल जगत उनके सम्मान को शहर की खेल प्रतिभा और प्रशिक्षकों के योगदान से जोड़कर देख रहे हैं।

काशी में खुशी, छोटे लाल की उपलब्धि पर गर्व

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी तक पहुंचे छोटे लाल यादव की उपलब्धि से वाराणसी के खेल जगत में खुशी है। स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों और जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष डॉ. एके सिंह, जिला मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष डॉ. नीलू मिश्रा और उपाध्यक्ष केबी रावत ने प्रसन्नता जताई है।