    द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद व‍िमान में बम की धमकी, मुंबई से वाराणसी 182 यात्र‍ियों को लेकर पहुंचे व‍िमान में बम की सूचना से हड़कंप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    मुंबई से वाराणसी जा रहे इंडिगो के विमान में बम की सूचना मिलने से अफरा-तफरी मच गई। 182 यात्रियों को लेकर विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं और गहन तलाशी ली गई। तलाशी चार बजे तक पूरी कर ली गई लेक‍िन जांच में कुछ नहीं म‍िलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 

     मुंबई से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बुधवार दोपहर बाद बम की सूचना।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। द‍िल्‍ली बम धमाके के बाद अब व‍िमानों को लेकर धमकी का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में मुंबई से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बुधवार दोपहर बाद बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इस दौरान यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू क‍िया गया। वहीं सीआईएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार विमान में 182 यात्री सवार थे। 

    कोलकाता एटीसी से बाबतपुर को जानकारी दी गई क‍ि व‍िमान में बम की सूचना प्राप्‍त हुई है। इसके बाद वि‍मान को लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी पर इमरजेंसी की सूचना देने के साथ लैंड कराया गया। व‍िमान को सुरक्षा दस्‍तों ने लैंड होते ही घेर ल‍िया और सतर्कतापूर्वक यात्र‍ियों को वि‍मान से उतारने के बाद बम की जांच की गई। काफी देर तक तलाश क‍िए जाने के बाद टीम ने राहत की सांस करीब चार बजे ली।    

    मुंबई से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की सूचना के बाद लाल बहादुरशास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर दोपहर बाद हड़कंप मच गया। विमान में सवार 182 यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के साथ स्थानीय पुलिस भी शामिल हुई।

    सूचना मिलने के बाद, विमान को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद, सुरक्षा बलों ने विमान की गहन जांच शुरू की। इस दौरान, यात्रियों को विमान के पास ही सुरक्षित स्थान पर रखा गया, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। 

    सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बम की सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। विमान की जांच के दौरान, सुरक्षा बलों ने सभी संभावित स्थानों की बारीकी से जांच की। इस घटना ने यात्रियों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। 