वाराणसी के जंसा में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता वाराणसी (सेवापुरी)। जंसा थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की भोर करीब चार बजे लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घटना की जानकारी जंसा पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही जंसा पुलिस जीआरपी को सूचित करते हुए मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की । पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया,लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

थानाध्यक्ष जंसा सत्यजीत सिंह ने बताया कि मृतक युवक के शरीर के निचले हिस्से पर काले रंग का लोअर मिला है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ करने के साथ ही शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।