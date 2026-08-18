जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा में उफान की स्‍थि‍ति‍ अब च‍िंंताजनक हालात में पहुंचने लगी है। न‍िचले क्षेत्रों के घाट पर गल‍ियों का रुख गंगा करने लगी हैं। वहीं मण‍िकर्ण‍िका क्षेत्र में गंगा का पानी शवदाह स्‍थल के ऊपरी ह‍िस्‍से के काफी करीब तक जा पहुंचा है। इसी के साथ अब च‍िताएं और भी ऊपर व छतों पर सजने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

वहीं एक द‍िन पूर्व दशाश्‍वमेध घाट और शीतला घाट पर नैत्‍यि‍क गंगा आरती स्‍थल में बदलाव करते हुए अब आरती छत पर शुरू की जा चुकी है। जबक‍ि पर्यटकों काे घाट से दूर रखने के ल‍िए जल पुल‍िस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा में चक्रमण कर सतर्क कर रही हैं। माना जा रहा है कि बीते चौबीस घंटों में करीब 15 सेमी तक गंगा का जलस्‍तर बढ़ने के बाद अब बाढ़ का रुख गल‍ि‍यों की ओर होना तय है।

पूर्वांचल सह‍ित पहाड़ों और पश्‍च‍िम में लगातार हो रही बरसात की वजह से नद‍ि‍यों का जलस्‍तर उफान पर है। नदी का जलस्‍तर लगातार बढ़ने की वजह से प्रयागराज के रास्‍ते मीरजापुर और वाराणसी सह‍ित चंदौली, भदोही, गाजीपुर और बल‍िया में गंगा की लहरें और भी तल्‍ख हो चुकी हैं। जबकि‍ अन्‍य ज‍िलों के तटवर्ती क्षेत्रों में खेतों का रुख गंगा का पानी कर चुका है।

जबक‍ि वाराणसी में मण‍िकर्ण‍िका क्षेत्र की एक गली के भीतर नाव खड़ी करने की नौबत आ गई है। जबक‍ि न‍िचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है। गल‍ियों का रुख करने के साथ ही गंगा तटवर्ती इलाकों के ल‍िए चुनौती बनती जा रही हैं। वहीं सभी घाटों का आपसी संपर्क टूटने के बाद से ही लोग घाट के रास्‍ते दूसरी जगह जाने के बजाय अब गल‍िया का रुख करने को व‍िवश हो चले हैं।