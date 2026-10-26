वाराणसी में पिता की पेंशन को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, छोटे भाई समेत दो भतीजों को किया घायल

जागरण संवाददाता (रोहनिया) वाराणसी। नगर पंचायत गंगापुर स्थित बलवंत नगर में सोमवार को पिता की पेंशन को लेकर दो भाइयों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक भाई ने चाकू से हमला कर अपने छोटे भाई सहित परिवार के चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बेलाश यादव की पेंशन को लेकर उनके दो पुत्रों सुबास यादव और विभूति नारायण यादव के बीच कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और सुबास यादव ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

जिससे विभूति नारायण यादव उम्र 60 वर्ष, नन्दा यादव उम्र 55 वर्ष, सावन यादव उम्र 30 वर्ष और दीपक यादव उम्र 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां पर हालत गंभीर बताई जा रही है।