जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी के युवा भाजपा नेता संदीप चौरसिया ने भारतीय जनता पार्टी, काशी क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया को भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय रोहनियां पहुंचकर हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल कार्यकाल के ल‍िए शुभकामनाएं दी हैं। संदीप चौरसिया ने कहा कि अशोक चौरसिया के दीर्घ अनुभव का लाभ भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान करेगा।

बताया क‍ि प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले की प्राचीर से राजनीति में एक लाख युवाओं को जोड़ने की बात कही थी। इसी संदर्भ में, भाजपा युवा नेता संदीप चौरसिया आगामी 17 स‍ितंबर को बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिवस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं।

काशी क्षेत्र कार्यालय में इस कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड के निवर्तमान सदस्य पुष्पेन्द्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रामसकल पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता जीपी सिंह, भाजपा जिला सहसंयोजक चतुर्वेदी और मंडल अध्यक्ष बग्गा समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संदीप चौरसिया ने कहा कि अशोक चौरसिया का अनुभव और नेतृत्व भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हमेशा युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी नेताओं ने अशोक चौरसिया के नेतृत्व में भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

संदीप चौरसिया ने कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा हमेशा से सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। उन्हें विश्वास है कि अशोक चौरसिया के अध्यक्ष बनने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।

इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ भाजपा के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। संदीप चौरसिया ने कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा हमेशा से पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है और आगे भी रहेगा। अशोक चौरसिया के नेतृत्व में भाजपा संगठन को नई दिशा मिलेगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा।