भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से धार देगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर के उपलक्ष्य में एक माह के विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है। यह आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में होगा, लेकिन काशी में विशेष आयोजन की योजना बनाई गई है।

17 सितंबर को प्रधानमंत्री की कर्मस्थली काशी से 500 बाइकर्स उनकी जन्मभूमि गुजरात के बडनगर के लिए रवाना होंगे। ये बाइकर्स पूरे प्रदेश में पार्टी का संदेश पहुंचाते हुए बडनगर पहुंचेंगे। इस दिन काशी में एक सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश प्रदेश की राजनीति को गरमाएगा।

भाजपा के इस विशेष कार्यक्रम में युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे वे पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर सकें। पूरे एक माह में काशी में 13 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे।

भाजपा की यह पहल न केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान प्रकट करेगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को भी मजबूत करेगी। पार्टी का उद्देश्य है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के लोगों के बीच अपनी उपस्थिति को और अधिक प्रभावी बनाना है।

भाजपा की यह योजना आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि यह न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, बल्कि आम जनता के बीच भी पार्टी के संदेश को फैलाने में मदद करेगी। इस प्रकार, काशी में होने वाले ये कार्यक्रम भाजपा के चुनावी अभियान को धार देने का कार्य करेंगे।