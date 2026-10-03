जागरण संवाददाता, वाराणसी। महाबली ट्रेलर शन‍िवार को आख‍िरकार गाजीपुर ज‍िले में वाराणसी के रास्‍ते प्रवेश कर गया। हालांक‍ि गाजीपुर ज‍िले में प्रवेश करने के पूर्व सीमा पर मौजूद कैथी टोल प्लाजा पर उसका टोल भी कटा।

सोशल मीड‍िया पर लोग इस 308 चक्‍कों वाले महाबली ट्रक के टोल शुल्‍क के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। टोल प्‍लाजा के प्रबंधक प्रवीण कौशिक ने बताया क‍ि ट्रेलर पर 17 नंबर का टैग लगा था, ज‍िसका 995 रूपये आनलाइन टोल कटा है।

बताते चलें क‍ि बेल्जियम से समुद्र मार्ग से चलकर ओड‍िशा के बंदरगाह के रास्‍ते लखीमपुर खीरी तक जाने वाली विशालकाय ट्रक वाराणसी गोरखपुर हाइवे पर वाराणसी से गाजीपुर होते हुए लखीमपुर जाने वाला महाबली ट्रक शनिवार की सुबह गाजीपुर में प्रवेश कर दिनभर जनपद में ही अपना सफर तय कर रहा है।