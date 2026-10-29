बीएचयू के प्रो. आरएन त्रिपाठी बने चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी को जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति की स्वीकृति से 28 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। प्रो. त्रिपाठी इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।