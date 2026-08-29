जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय युवा सामान्यतः स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन के बीच अंतर को समझते हैं, लेकिन एक नए अध्ययन से सामने आया है कि स्वस्थ भोजन के बारे में जानकारी होना और वास्तव में स्वस्थ भोजन कर पाना, दो अलग-अलग बातें हैं। बीएचयू के नेतृत्व में देश के आठ महानगरों मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु के युवा वयस्कों पर किए गए एक गुणात्मक अध्ययन में पाया गया कि स्वस्थ भोजन करना केवल व्यक्तिगत पसंद या जागरूकता का विषय नहीं है।

भोजन की कीमत, जंक फूड की आसान उपलब्धता, व्यस्त जीवनशैली, खाना पकाने के सीमित कौशल, सामाजिक प्रभाव और डिजिटल मीडिया युवाओं के दैनिक भोजन विकल्पों को प्रभावित कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डीकिन यूनिवर्सिटी आस्ट्रेलिया और अहमदाबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने युवाओं की भोजन संबंधी धारणाओं और स्वस्थ भोजन अपनाने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन किया।

अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागी सामान्यतः फल, सब्जियां, दालें, अनाज और कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को स्वस्थ मानते थे, जबकि गहरे तेल में तले हुए और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अस्वस्थ मानते थे लेकिन अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आया कि किसी भी प्रतिभागी ने यह नहीं बताया कि वह भोजन को स्वस्थ या अस्वस्थ तय करने के लिए पोषण लेबल या स्वास्थ्य संबंधी दावों पर निर्भर करता है।

भोजन की कीमत स्वस्थ भोजन अपनाने में सबसे प्रमुख बाधा के रूप में सामने आई। फल और आर्गेनिक खाद्य पदार्थों सहित पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अक्सर महंगा माना गया, जबकि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और जंक फूड को अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प माना गया। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि यदि स्वस्थ भोजन आर्थिक रूप से सुलभ नहीं होगा, तो केवल पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा।

समय की कमी और खाना पकाने के कौशल की कमी भी बड़ी चुनौती

स्वस्थ भोजन के रास्ते में समय की कमी भी एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में सामने आई। शैक्षणिक और कार्य संबंधी व्यस्तताओं, खाना पकाने के सीमित कौशल तथा भोजन तैयार करने में लगने वाले समय और मेहनत के कारण कई युवा रेडी-टू-ईट भोजन, पहले से तैयार भोजन और आनलाइन फूड डिलीवरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि वह मानते और जानते हैं कि घर का बना भोजन अपेक्षाकृत स्वस्थ हाेता है लेकिन उन्होंने बताया कि व्यस्त जीवनशैली के कारण घर पर भोजन तैयार करना उनके लिए कठिन है।

दोस्तों और सामाजिक वातावरण का भी भोजन पर प्रभाव

युवाओं के भोजन विकल्प केवल उनकी व्यक्तिगत पसंद से निर्धारित नहीं होते। दोस्तों के साथ भोजन करने पर कभी-कभी वे ऐसे खाद्य पदार्थ भी खाने लगते हैं जिन्हें वे सामान्यतः पसंद नहीं करते या स्वस्थ नहीं मानते। यानी युवाओं के भोजन पर सामाजिक समूह और शहरी जीवनशैली का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम केवल व्यक्ति की जानकारी और इच्छाशक्ति पर केंद्रित न होकर उसके सामाजिक और भोजन संबंधी वातावरण को भी ध्यान में रखें।

युवाओं तक सीमित रूप से पहुंच रही सरकारी स्वास्थ्य अभियानों की जानकारी

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सरकारी स्वास्थ्य अभियानों के संदर्भ में सामने आया। अधिकांश प्रतिभागियों को ‘ईट राइट इंडिया’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ जैसे सरकारी अभियानों के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी। कुछ प्रतिभागियों ने तो इन अभियानों के नाम पहली बार अध्ययन के दौरान सुने।

यह निष्कर्ष इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सीधा प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि यह महत्वपूर्ण सवाल सामने रखता है कि इन अभियानों का संदेश युवाओं तक किस माध्यम से, कितनी प्रभावी ढंग से और कितनी व्यापकता से पहुंच रहा है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि युवाओं तक स्वास्थ्य संबंधी संदेश पहंचाने के लिए अधिक लक्षित और प्रभावी संचार रणनीतियों की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया : चुनौती भी, अवसर भी

आज युवा स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के लिए तेजी से डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रतिभागियों ने भोजन और शारीरिक गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए डिजिटल एप्लीकेशन के उपयोग की भी जानकारी दी लेकिन दूसरी ओर, इन्हीं डिजिटल प्लेटफार्म पर युवाओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की आकर्षक मार्केटिंग का भी लगातार सामना करना पड़ता है। इससे पता चला कि इंटरनेट मीडिया युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन सकता है।

केवल ‘स्वस्थ खाइए’ कहना पर्याप्त नहीं

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि युवाओं को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि “स्वस्थ भोजन करें।” देश में ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जहां स्वस्थ भोजन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, सुविधाजनक और आकर्षक हो।

इसके साथ ही युवाओं में- पोषण साक्षरता, खाद्य लेबल समझने की क्षमता, भोजन चयन की समझ, खाना पकाने और भोजन तैयार करने के कौशल, भोजन योजना और बजट प्रबंधन तथा डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता को मजबूत करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए शोध का महत्व

बीएमसी पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन का महत्व केवल युवाओं के व्यक्तिगत भोजन विकल्पों तक सीमित नहीं है। इसके निष्कर्ष भारत में निवारक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति के लिए महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। भारत की बड़ी युवा आबादी को देखते हुए युवावस्था में स्वस्थ खान-पान की आदतों को विकसित करना भविष्य में आहार-संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक खाद्य एवं पोषण साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें खाद्य लेबल पढ़ना, स्वस्थ खाद्य पदार्थों का चयन, कम लागत में भोजन योजना बनाना, भोजन तैयार करना और खाना पकाने जैसे कौशल शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही, युवाओं के लिए छात्रावासों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में सस्ते, पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध भोजन की व्यवस्था को बढ़ावा देना भी उपयोगी हो सकता है।