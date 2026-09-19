बीएचयू का पीएचडी एडमिशन इंफार्मेशन बुलेटिन जारी, जेआरएफ, नेट और सीधे प्रवेश के नियम तय

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू में शैक्षणिक सत्र के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण जारी कर दिया गया है। पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश तीन प्रमुख मोड-जेआरएफ, नेट और सीधे प्रवेश के माध्यम से दिए जाएंगे।

14 सौ से अधिक सीटों पर दाखिला होगा। प्रत्येक विषय के लिए विभिन्न मोड के आधार पर अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश के बाद अपनी सीट रद कराना चाहता है, तो प्रवेश बंद होने की तिथि या उससे पहले आवेदन करने पर 100 प्रतिशत फीस रिफंड मिलेगी।