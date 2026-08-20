बीएचयू को बायोमेडिकल नवाचारों के लिए 15 करोड़ का अनुदान, आइसीएमआर की विशेष पहल पर मिली सफलता

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान के लिए बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की एनआइआरएफ विशेष अनुदान पहल के तहत 15 करोड़ रुपयों का अनुसंधान अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस धनराशि से संस्थान में छह उच्च-प्रभाव वाली बायोमेडिकल अनुसंधान परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा, जिससे चिकित्सा विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान तथा सहयोगी इंजीनियरिंग विभागों में व्यापक अध्ययन, प्रिसीजन क्लिनिकल ट्रायल, मल्टी-ओमिक्स बायोमार्कर की खोज तथा अत्याधुनिक प्रयोगशाला विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा।

इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं वाले शोधों जैसे पित्ताशय के कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के लिए अगली पीढ़ी के समाधान, पोस्ट-कालाजार डर्मल लिश्मैनियासिस निदान, बाल चिकित्सा सेप्टिक शाक, और रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए सटीक आंकोलाजी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नवाचार का मार्ग प्रशस्त होगा।

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने इन परियोजनाओं के लिए अनुदान की स्वीकृति को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टता और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ मरीजों की देखभाल से जुड़े अपने बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ कर रहा है। उनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधानों और खोजों को बेहतर मरीज देखभाल में रूपांतरित करना है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान में डीन रिसर्च, प्रो. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य वाह्य स्रोतों से अधिकतम शोध अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय में एक सुदृढ़ एवं सहयोगी शोध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, ताकि दीर्घावधि में विश्वविद्यालय की संस्थागत रैंकिंग को बेहतर किया जा सके।