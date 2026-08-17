BHU में नाग पंचमी पर जमा दंगल, सपा नेता और भाजपा नेताओं ने दिखाए दांव-पेच; बराबरी का छूटा मुकाबला
काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नाग पंचमी पर भव्य दंगल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े पहलवानों ने भाग लिया। सपा नेता अमन यादव और भाजपा पार्षद राम सिंह कल्लू का रोमांचक मुकाबला बराबरी पर छूटा, विजेताओं को नकद व बर्तन पुरस्कार मिले।
HighLights
बीएचयू में नाग पंचमी पर भव्य दंगल आयोजित।
सपा-भाजपा नेताओं का मुकाबला बराबरी पर छूटा।
युवाओं में कुश्ती के प्रति रुचि बढ़ाने का उद्देश्य।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, बचऊ वीर अखाड़ा में नाग पंचमी के पावन अवसर पर भव्य दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल में बच्चों से लेकर बड़े पहलवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।
बड़े पहलवानों के बीच गुल्लू पहलवान और काशी पहलवान का दंगल बराबरी पर छूटा। वहीं सपा नेता अमन यादव और भाजपा पार्षद राम सिंह कल्लू के बीच हुए रोमांचक मुकाबला ₹5100 का हुआ, जो बराबरी पर छूटा।
बच्चों के दंगल में विराट यादव, ओम, श्रेयांश यादव और आरेव यादव सहित अन्य बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप बर्तन एवं ₹101 नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं बड़े पहलवानों को बाल्टी एवं ₹501 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
दंगल प्रतियोगिता में मुख्य रूप से संकटा प्रसाद यादव, सुनील यादव, श्रीराम फौजी, बाबूलाल यादव एवं रवि यादव सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी की देखरेख एवं सहयोग से दंगल का आयोजन शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
आयोजकों ने कहा कि ऐसे पारंपरिक आयोजनों से युवाओं और बच्चों में कुश्ती एवं भारतीय खेल संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ती है तथा हमारी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।
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