BHU में नाग पंचमी पर जमा दंगल, सपा नेता और भाजपा नेताओं ने दिखाए दांव-पेच; बराबरी का छूटा मुकाबला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, बचऊ वीर अखाड़ा में नाग पंचमी के पावन अवसर पर भव्य दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल में बच्चों से लेकर बड़े पहलवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।

बड़े पहलवानों के बीच गुल्लू पहलवान और काशी पहलवान का दंगल बराबरी पर छूटा। वहीं सपा नेता अमन यादव और भाजपा पार्षद राम सिंह कल्लू के बीच हुए रोमांचक मुकाबला ₹5100 का हुआ, जो बराबरी पर छूटा। बच्चों के दंगल में विराट यादव, ओम, श्रेयांश यादव और आरेव यादव सहित अन्य बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप बर्तन एवं ₹101 नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं बड़े पहलवानों को बाल्टी एवं ₹501 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।