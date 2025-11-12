BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल की ओपीडी में बाउंसर ने छात्र को पीटा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू का सर सुंदरलाल चिकित्सालय एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवादों में है। मंगलवार को गैस्ट्रोइंट्रोलाजी विभाग की ओपीडी में अपने भाई को दिखाने पहुंचे हिंदी विभाग के एमए के छात्र अभय कुमार को बाउंसर ने पीट दिया।

बाउंसर पर छात्र के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि गेट पर खड़े बाउंसर से उसकी बहस हो गई थी। वह भाई को दिखाने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई बल्कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया।

मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाउंसर पहले पीड़ित छात्र को रोकने की कोशिश करता है, फिर उसे हाथों और पैरों से पीटता है। अभय को चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद अभय के साथी छात्र अस्पताल परिसर में जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। दोषी बाउंसर और उसके सहयोगियों को निलंबित करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस और प्राक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को शांत कराया।