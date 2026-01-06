बीएचयू ने बतौर राष्ट्रीय समन्वयक आईएनआई, जनवरी-अप्रैल 2026 के लिए स्वयं के 121 पाठ्यक्रम शुरू किये

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने जनवरी-अप्रैल 2026 सत्र के लिए 121 क्रेडिट-रेडी आईएनआई-स्वयं पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आईएनआई-स्वयं डोमेन के लिए बीएचयू का यह पहला सेमेस्टर है। इस सत्र की पाठ्यक्रम सूची में तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया गया है, जिसमें बीएचयू के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) भी शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अकादमिक और पेशेवर दोनों तरह से लाभ पहुंचाना है, जिसमें मजबूत शिक्षार्थी समर्थन, साप्ताहिक विश्लेषण और विश्वविद्यालय क्रेडिट मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2026 के सत्र की बहु-विश्वविद्यालय पहल में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं

• काशी हिंदू विश्वविद्यालय: विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, शिक्षा, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और अंतःविषय अध्ययन में 71 पाठ्यक्रम, जिनकी शुरुआत 26 जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक होगी।

• अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू): अरबी से जूलॉजी तक फैले 48 पाठ्यक्रम, जिनकी प्रमुख शुरुआत 26 जनवरी 2026 को होगी।

• राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू): रक्षा और सामरिक अध्ययन तथा फोरेंसिक लेखांकन में 2 पाठ्यक्रम, जो 26 जनवरी 2026 से शुरू होंगे।

डॉ. आशुतोष मोहन, जो कि राष्ट्रीय समन्वयक, आईएनआई-स्वयं, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हैं, ने कहा, "यह गुणवत्ता के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीएचयू यह सुनिश्चित करेगा कि आईएनआई-स्वयं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की भावना के अनुरूप हों, जो अंतःविषय हैं और छात्रों को कुशल बनाने पर केंद्रित हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि "दो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सह-विकसित पाठ्यक्रम भी आईएनआई-स्वयं पाठ्यक्रम की पेशकश का हिस्सा बनने जा रहे हैं।"

बीएचयू को "डिजिटल स्किल्स टू सक्सेसफुल (डीएस2एस)" परियोजना के लिए हब विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। बीएचयू ने एसईपीटी सक्षमता केंद्र, लीपज़िग विश्वविद्यालय, जर्मनी के साथ दो विशिष्ट पाठ्यक्रमों का सह-विकास किया है। इन पाठ्यक्रमों में शामिल हैं:

1. स्टार्ट-अप के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग - ग्राहक खोज, मीडिया मिश्रण, माप और विकास के लिए एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम।

2. डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की नींव - संस्थापकों के लिए विचार सत्यापन, डिजिटल उत्पाद मूल बातें, अनुपालन और गो-टू-मार्केट।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम सूची में एनईपी 2020 के तहत मैपिंग क्रेडिट में संस्थागत अध्ययन बोर्डों का समर्थन करने के लिए एईसी, एसईसी, वीएसी, एमडी और प्रमुख अनुशासन पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। कुछ पाठ्यक्रम हिंदी या द्विभाषी में भी उपलब्ध हैं, जो शैक्षणिक रूप से उपयुक्त, सुलभ और परिणाम-आधारित रूब्रिक और प्रॉक्टर्ड मूल्यांकन के साथ डिज़ाइन किए गए हैं।