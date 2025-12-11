काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 12 दिसंबर को अपने 105वें दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी को सुचारु और समन्वित रूप से संपन्न करने के लिए स्वतंत्रता भवन में दीक्षांत समारोह का पूर्व अभ्यास आयोजित किया गया।

इस अभ्यास का निरीक्षण कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया। अभ्यास में कुलगुरू प्रो. संजय कुमार, कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षकगण और प्रशासनिक टीमें शामिल हुईं। कुलपति ने समग्र तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. विजय कुमार सारस्वत होंगे। समारोह में कुल 13,650 उपाधियाँ प्रदान की जाएँगी, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और डॉक्टरेट उपाधियाँ शामिल हैं। मुख्य दीक्षांत समारोह 12 दिसंबर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से स्वतंत्रता भवन में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीएचयू की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जिससे दूर-दूर के लोग भी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बन सकेंगे।

इस दीक्षांत समारोह का आयोजन न केवल विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि सभी विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह अवसर विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण का सम्मान करता है, जो उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान प्रदर्शित किया है।