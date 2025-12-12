काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 13,650 छात्रों को मिलीं उपाधियाँ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन में किया गया, जिसमें समस्त तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक दिन पूर्व अभ्यास भी किया गया था।

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में महामना की प्रति‍मा पर माल्‍यार्पण के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कुलगुरू प्रो. संजय कुमार, कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षकगण और प्रशासनिक टीमें उपस्थित थीं।

आयोजन के एक द‍िन पूर्व ही कुलपति ने समारोह की समग्र तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके।

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. विजय कुमार सारस्वत रहे। समारोह में कुल 13,650 उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और डॉक्टरेट उपाधियाँ शामिल हैं।

मुख्य दीक्षांत समारोह सुबह 11:00 बजे से स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीएचयू की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिससे दूर-दूर के लोग भी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बन सके।

इस दीक्षांत समारोह का आयोजन न केवल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का भी प्रतीक है। उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों ने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर यह सफलता हासिल की है।