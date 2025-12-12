Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 13,650 छात्रों को मिलीं उपाधियाँ

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 13,650 छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की गईं। नीति आयोग के स ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन में किया गया, जिसमें समस्त तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक दिन पूर्व अभ्यास भी किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में महामना की प्रति‍मा पर माल्‍यार्पण के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कुलगुरू प्रो. संजय कुमार, कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षकगण और प्रशासनिक टीमें उपस्थित थीं।

    आयोजन के एक द‍िन पूर्व ही कुलपति ने समारोह की समग्र तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके।

    इस वर्ष के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. विजय कुमार सारस्वत रहे। समारोह में कुल 13,650 उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और डॉक्टरेट उपाधियाँ शामिल हैं।

    मुख्य दीक्षांत समारोह सुबह 11:00 बजे से स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीएचयू की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिससे दूर-दूर के लोग भी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बन सके।

    इस दीक्षांत समारोह का आयोजन न केवल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का भी प्रतीक है। उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों ने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर यह सफलता हासिल की है।

    इस अवसर पर छात्रों ने अपने परिवारों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।