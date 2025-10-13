Language
    वाराणसी में भेलूपुर पुलिस ने साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    भेलूपुर पुलिस ने साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान, लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और हेल्पलाइन नंबर साझा किए, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना था।

    कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना था।

    जागरण संवाददाता, वाराणासी। पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशन में भेलूपुर थाने ने सोमवार को ककरमत्ता स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में मिशन शक्ति फेस 5 और साइबर क्राइम सुरक्षा के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना था।

    कार्यक्रम की प्रभारी एसआई शिखा कुमारी ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग महिलाएं और छात्राएं कर सकती हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं: 1090, 1076, 112, 102, 108 और साइबर अपराध से संबंधित सहायता के लिए 1930।

    इस अवसर पर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए और अपने को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसीबत या असुरक्षा की स्थिति में उपर्युक्त हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर समाज में महिला साइबर अपराध की रोकथाम में सहयोग करना चाहिए। उनकी सूचना पर पुलिस तुरंत सहायता प्रदान करेगी।

    कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं ने महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कई सवाल पूछे। इस पर एसआई शिखा कुमारी ने उन्हें समझाया कि कैसे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकती हैं और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं।

    भेलूपुर पुलिस का यह प्रयास न केवल छात्राओं को जागरूक करने के लिए था, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया कि महिलाएं किसी भी स्थिति में अकेली नहीं हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय रहना चाहिए।

    इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। पुलिस की यह पहल निश्चित रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में सहायक सिद्ध होगी।

    इस कार्यक्रम ने न केवल छात्राओं को जागरूक किया, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैलाया कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।