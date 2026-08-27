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नई समय सारिणी पर चलेगी बेगमपुरा एक्‍सप्रेस और बहराइच इंटरसिटी, नोट कर लें नया अपडेट

By Anup Kumar Agrahari Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:55 PM (IST)

कैंट स्टेशन से चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस और वाराणसी-बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। यात्रियों ...और पढ़ें

वाराणसी में बेगमपुरा और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों का नया समय जारी।

वाराणसी में बेगमपुरा और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों का नया समय जारी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट स्टेशन से बनकर चलने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस और वाराणसी - बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस की समय सारिणी में संशोधन किया जा रहा है।

इस बाबत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया क‍ि गाड़ी संख्या - 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस एक नवंबर से निर्धारित समय दोपहर 12.40 के बजाय 15 मिनट पहले 12.25 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी तरह गाड़ी संख्या - 14214 वाराणसी - बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय में भी परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन दो सितंबर से दोपहर 1.45 बजे कैंट स्टेशन पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों में समय बदलाव को नोट कर लें ताक‍ि किसी पैसेंजर को द‍िक्‍कत ना हो। 