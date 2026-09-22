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त्योहारों से पहले इस ई-कामर्स प्‍लेटफार्म ने यूपी में अपने नेटवर्क का किया विस्तार, वाराणसी में लॉन्‍च हुआ सेंटर

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 03:01 PM (IST)

एमेजॉन ने त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर और सॉर्ट सेंटर लॉन्च किया है। ...और पढ़ें

एमेजॉन ने वाराणसी में खोला अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर, त्योहारों से पहले बढ़ेगी डिलीवरी की रफ्तार।

एमेजॉन ने वाराणसी में खोला अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर, त्योहारों से पहले बढ़ेगी डिलीवरी की रफ्तार।

HighLights

  1. एमेजॉन ने वाराणसी में पहला फुलफिलमेंट और सॉर्ट सेंटर खोला।

  2. यह विस्तार तेज़ डिलीवरी और स्थानीय रोज़गार के अवसर पैदा करेगा।

  3. कंपनी ने भारत में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर ₹2,800 करोड़ निवेश किए।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्‍योहारों के पहले ई- कामर्स प्‍लेटफार्मों की ओर से बाजार में सक्र‍ियता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में व‍िश्‍व प्रस‍िद्ध कंपनी अमेजन ने बनारस में अपने नेटवर्क को व‍िस्‍तार द‍िया है। त्योहारों के मौसम से ठीक पहले एमेजॉन ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर (एफसी) और सॉर्ट सेंटर (एससी) लॉन्‍च करने की घोषणा की है। नए फुलफिलमेंट सेंटर में एक लाख क्यूबिक फीट सामान रखने की जगह है, जबकि नया सॉर्ट सेंटर 13,000 वर्ग फीट में फैला है।

इन सुविधाओं के शुरू होने से वाराणसी और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को एमेजॉन के पैकेट ज्‍यादा तेजी और भरोसे के साथ मिलेंगे। साथ ही, इससे सैकड़ों स्थानीय लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इन केंद्रों को लॉजिस्टिक्स उद्योग की प्रमुख पार्टनर कंपनियां चलाएंगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एमेजॉन के पास एक फुलफिलमेंट सेंटर, एक सॉर्ट सेंटर और दो डिलीवरी स्टेशन हो गए हैं।

वाराणसी में यह शुरुआत एमेजॉन के पूरे भारत में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के कदम का हिस्सा है। कंपनी भारत भर में 20 नए एफसी, 6 नए सॉर्ट सेंटर और 150 नए डिलीवरी स्टेशन जोड़ रही है। इस नए विस्तार से एमेजॉन की सामान रखने की कुल क्षमता 50% बढ़कर 64 मिलियन (6.4 करोड़) क्यूबिक फीट हो गई है—जो 720 से अधिक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है।

इसके अलावा सामान छंटाई की कुल जगह भी 25% बढ़कर 24 लाख वर्ग फीट से 30 लाख वर्ग फीट हो गई है। मेट्रो शहरों से बाहर ध्यान देते हुए, सभी छह नए सॉर्ट सेंटर और सात नए गोदाम छोटे शहरों में खोले जा रहे हैं। इनमें रायपुर, रांची और वाराणसी जैसे शहर शामिल हैं जहाँ पहली बार एमेजॉन का एफसी खुला है।

एमेजॉन ने 118 शहरों में 150 नए लास्‍ट-माइल डिलीवरी स्टेशन भी जोड़े हैं, नेटवर्क में इस लगातार निवेश की वजह से पिछले साल की तुलना में अब 30% ज़्यादा शहरों में सामान उसी दिन पहुँच पा रहा है। इससे पूरे भारत में ग्राहकों तक सामान पहले से काफी तेज़ गति से पहुँच रहा है।

यह विस्तार भारत भर में अपने ऑपरेशन्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एमेजॉन द्वारा हाल ही में किए गए 2,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का हिस्सा बताया गया है। इस नेटवर्क विस्तार से विक्रेताओं का सामान ग्राहकों के और करीब आ जाएगा, जिससे एमेजॉन अधिक तेज़ी और भरोसे के साथ बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकेगा।

अभिनव सिंह, एमेजॉन में ऑपरेशंस के वीपी – इंडिया, एपीएसी, मिडिल ईस्ट, तुर्किए और अफ्रीका, ने कहा, "एमेजॉन में हमारा ध्यान हमेशा ग्राहकों और विक्रेताओं के करीब पहुँचने पर रहा है, ताकि हम उन्हें अधिक तेज़ी और भरोसे के साथ सेवा दे सकें। हम भारत का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित, सबसे तेज़ और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने में लगातार निवेश कर रहे हैं। इस साल, हम अपने ऑपरेशन्स नेटवर्क को मजबूत करने, तकनीक को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक भलाई के लिए 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहे हैं।

बताया क‍ि जैसे-जैसे हम अपने इफ्रास्‍ट्रक्‍चर का दायरा बढ़ा रहे हैं, हम ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से सामान की बड़ी रेंज और डिलीवरी के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं—चाहे वह एमेजॉन नाउ के जरिए मिनटों में डिलीवरी हो, या फिर कुछ घंटों, उसी दिन या अगले दिन की डिलीवरी। त्यौहारों के मौसम से पहले इन नए केंद्रों को चालू करके हम काफी उत्साहित हैं। यह निवेश ग्राहकों और विक्रेताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ हज़ारों नए रोज़गार के अवसर पैदा करेगा और देश भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।"

अपने पूरे नेटवर्क में, एमेजॉन कर्मचारियों की सुरक्षा, भलाई और सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का संचालन करता है। एमेजॉन ने हाल ही में अपने हज़ारों डिलीवरी साथियों के लिए 'सम्मान' नामक एक वेलनेस प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके तहत डिलीवरी साथियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य बीमा और सड़क सुरक्षा के उपाय जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

त्योहारों के मौसम के लिए एमेजॉन की तैयारियां
त्योहारों के मौसम में भारत भर में ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए, एमेजॉन ने अपने ऑपरेशन्स नेटवर्क में 1,60,000 मौसमी नौकरियों का ऐलान किया है। ये नौकरियां भारत के 400 शहरों में एमेजॉन के मुख्य ऑपरेशन्स और क्विक कॉमर्स नेटवर्क में उपलब्ध होंगी। इनमें बड़े मेट्रो शहरों के साथ-साथ टियर 2 एवं टियर 3 शहर भी शामिल हैं, जैसे गाज़ियाबाद, गोरखपुर, जालंधर, कोच्चि, रांची, सेलम, वाराणसी और अन्य।

एमेजॉन नाउ बना भारत का सबसे बड़ा 'मिनटों में डिलीवरी' नेटवर्क
एमेजॉन ने हाल ही में अपनी अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी सेवा एमेजॉन नाउ का विस्तार करके देश के 300 से ज़्यादा शहरों तक पहुँचने और भारत का सबसे बड़ा 'मिनटों में डिलीवरी' देने वाला नेटवर्क बनाने की योजना की घोषणा की है। अपनी शुरुआत के बाद से ही एमेजॉन नाउ, एमेजॉन इंडिया के इतिहास में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिज़नेस बन गया है, जिसके ऑर्डर हर तिमाही में दोगुने हो रहे हैं। फिलहाल 55 से ज़्यादा शहरों में 750 से अधिक स्टोर्स के ज़रिए उपलब्ध, एमेजॉन नाउ अपने खास डिलीवरी नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार कर रहा है ताकि ग्राहकों तक मिनटों में सामान की बड़ी रेंज पहुँचाई जा सके।.