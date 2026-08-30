जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल के आजमगढ़, वाराणसी और मीरजापुर मंडल के विभिन्न जिलों में स्वाइन फ्लू (इन्फ्लुएंजा-ए/एच1एन1) के 18 सक्रिय मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनपी सिंह ने जिलास्तरीय चिकित्सालयों समेत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक बेड आरक्षित रखने और इलाज में प्रयुक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को बीमारी की निगरानी बढ़ाने और लक्षणयुक्त व्यक्तियों की समय से पहचान कर पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने को भी कहा है। सीएमओ डा. एनपी सिंह ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक श्वसन रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों के संपर्क में आने से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसलिए लक्षणों की समय पर पहचान और उचित उपचार बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक औषधियों, जांच सुविधाओं और उपचार संबंधी संसाधनों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि कोई कमी न रहे। स्वाइन फ्लू से संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर व मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में उल्टी या दस्त की शिकायत भी हो सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ये लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। देरी करने पर स्थिति गंभीर हो सकती है।

इस तरह करें बचाव बचाव के लिए सीएमओ ने जनसामान्य को कई सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खांसते और छींकते समय नाक व मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें। साबुन-पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बुखार, खांसी या अन्य श्वसन संबंधी लक्षण होने पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमित या बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से दूरी बनाए रखें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले में न फेंकें। पर्याप्त आराम करें और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। चिकित्सकीय सलाह के बिना एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन न करें।



आजमगढ़, मीरजापुर और वाराणसी के इन जिलों में है इतने मरीज जिला - मरीज

वाराणसी - चार गाजीपुर - एक

जौनपुर - दो मीरजापुर - दो

सोनभद्र - दो आजमगढ़ - तीन

मऊ - दो बलिया - एक

चंदौली - 00 भदोही - 00 जिले के दो बढ़े चिकित्सालय में बना आइसोलेशन वार्ड पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में स्वाइन फ्लू को लेकर महिलाओं के लिए छह बेड, 12 बेड बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए छह बेड आरक्षित कर दिया गया है। साथ ही ओपीडी में बच्चों को देखने के लिए शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डा. एके मौर्या को विशेष रूप से लगाया गया है। वहीं अन्य स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों को देखने के लिए फिजीशियन डा. शैलेंद्र विक्रम और डा. नरेंद्र मौर्या को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह मंडलीय चिकित्सालय में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड आरक्षित कर लिया गया है।

स्वास्थ्य केंद्रों को मिला यह निर्देश सीएमओ ने सभी संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की समय से पहचान, चिकित्सकीय जांच, उपचार और जरूरत पड़ने पर रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चिह्नित व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर समय से अपलोड की जाए, ताकि जनपद स्तर पर बीमारी की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण संभव हो सके।