CJP Protest: वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली शिवगंगा और सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज रद, यात्रियों को मिलेगा रिफंड

जागरण संवाददाता, वाराणसी। CJP Protest Train Cancel | बनारस स्टेशन (मंडुवाडीह) से नई दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे प्रशासन ने आज बनारस से चलने वाली दो प्रमुख ट्रेनों को निरस्त कर दिया है।

शुक्रवार को चलने वाली गाड़ी संख्या 12559 बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। रेलवे के अनुसार जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में आरक्षण कराया था, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। निरस्त ट्रेनों के टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को वापस किया जाएगा। यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट या काउंटर से फुल रिफंड ले सकते हैं।