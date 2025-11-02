जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम नरेन्‍द्र मोदी आगामी सात नवंबर को बनारस रेलवे स्‍टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों के तहत रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बनारस स्टेशन पर पीएम के आगमन को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीआईजी शिवहरि मीणा, डीआरएम आशीष जैन, डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफार्म नंबर आठ से लेकर एक तक का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और अन्य आवश्यक तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद, अधिकारियों ने बरेका गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया, जहां पीएम के ठहरने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जाए। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

बनारस रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्‍ध‍ि है, जो न केवल क्षेत्र के विकास में सहायक होगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगी। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और तेज होगा, जिससे बनारस और अन्य शहरों के बीच संपर्क में सुधार होगा।