जागरण संवाददाता, वाराणसी। “हल्के में कुछ एंटिक डिजाइन में दिखाइए भइया।” की मांग पूरी भी नहीं हुई थी क‍ि इसी बीच दूसरी ग्राहक ने पूछा, “सिल्वर में राजस्थानी लुक वाला कुछ है क्या?” त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में ग्राहकों की पसंद के ये अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बनारस का करवाचौथ से पहले गहनों का बाजार ऐसा चटख हुआ क‍ि कीमतों में सुर्खाब के पर लग गए। इस बार करवा चौथ 29 अक्टूबर है, ल‍िहाजा सराफा कारोबार अभी से रंग जमाने लगा है।

एक ओर सोने के बढ़ते भाव के बीच युवा हल्के और फैशनेबल आभूषण तलाश रहे हैं, तो दूसरी ओर महंगे हार और पारंपरिक गहनों की मांग भी बनी हुई है। चांदी के गहनों का दायरा भी बढ़ा है। बाजार में 100 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के चांदी के आभूषण उपलब्ध हैं, जबकि सोने के हार की कीमत 35 लाख रुपये तक पहुंच रही है। लोग मजाक में कहते फ‍िरते रहे क‍ि पत्‍न‍ियां ज‍िद पर आ गईं तो अबकी करवा चौथ पर पत‍ियों की क‍िडनी बेचने की नौबत ना आए।

चेतमणि ज्वेलर्स के अधिष्ठाता गुंजन अग्रवाल ने बताया कि सोने के भाव में तेजी के बीच ग्राहकों की पसंद में बदलाव दिख रहा है। युवा ऐसे गहने पसंद कर रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा में भी पहना जा सके और जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हों। वहीं चांदी के आभूषणों की मांग भी बढ़ी है। नवरात्र में डांडिया के चलन के साथ राजस्थानी शैली के चांदी के गहनों की मांग में 50 प्रतिशत तक तेजी आई है।



हल्के गहनों के साथ महंगे हार की भी मांग

सोने के बढ़ते भाव के बावजूद महंगे आभूषणों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। बनारस के सराफा बाजार में नौ लाख रुपये के हार से आगे बढ़कर 35 लाख रुपये तक के हार उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार डिजाइन चुन रहे हैं। दूसरी ओर, 22 कैरेट के मुकाबले 18 कैरेट के गहनों की मांग बढ़ रही है। खासकर रत्न, पन्ना और हीरे जड़े आभूषणों में कम कैरेट के सोने को पसंद किया जा रहा है। इससे ग्राहक कम वजन में आकर्षक डिजाइन खरीद पा रहे हैं।